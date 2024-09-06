"حاملات طائراتنا لن تبقى في المنطقة للأبد".. تقرير يكشف عن تحذيرين من واشنطن لنتنياهو

وطن: أرسلت واشنطن رسالتين لتل أبيب تتعلق إحداهما بمصير وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، والأخرى بسياسات إسرائيل في المنطقة، حسبما أفاد تقرير لقناة 13 الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة أبلغت أنها تعارض الإقالة المحتملة لغالانت، مؤكدة "رضاها عن التعاون" معه.

وأشارت القناة إلى أن الرسالة كانت "مهذبة لكنها واضحة".

وفي رسالة أخرى تتعلق بحرب إقليمية شاملة محتملة وهجوم إيراني، أكدت واشنطن لسلطات الاحتلال ضروروة تخفيض التوترات في مرحلة ما لأن "حاملات الطائرات (الأمريكية) لن تستطيع البقاء في المنطقة إلى الأبد"، حسب التقرير.

وتربط نتنياهو وغالانت علاقة متوترة أدت في بعض الأحيان إلى تبادل الشتائم في اجتماعات مجلس الوزراء وعبر التصريحات الصحفية.