بيتا حارسة الجبل

رام الله – وطن – تقرير الطالبة افتخار عبد الجابر : تحول جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس منذ سنوات الى نقطة اشتباك ومواجهة دائمة بين الأهالي وقوات الاحتلال، في ظل المطامع الاستيطانية المحدقة به، التي ترجمت الى إقامة البؤرة الاستيطانية "افيتار".

يتمتع جبل صبيح بموقع استراتيجي فهو يتوسط قرى يتما وبيتا وقبلان، ويكشف مساحات شاسعة، ولذلك فان إقامة بؤرة استيطانية على قمته سيعني تمددها في السنوات المقبلة وتحولها الى مستوطنة ضخمة، تبتلع الاف الدونمات من أراضي المواطنين الزراعية.

ومنذ بدء المطامع الاستيطانية في جبل صبيح، هب أهالي بيتا والقرى المجاورة للدفاع عن جبلهم، الذي تشابكت عليه حكايات الأرض المروية من الأجداد، مع أنين الجرحى ودماء الشهداء الذين سالت دفاعا عنه، لحماية ظلال أشجار الزيتون التي تتحدى جرافات الاستيطان.

وبات جبل صبيح اليوم رمزًا للمقاومة ضد مشروع استيطاني يتفشى كالسرطان، وحكاية تروى للأجيال الصغيرة، ونموذجا في المواجهة يُدرس في كل مكان، ما جعله مسرحاً لمواجهة بين الحرية والاحتلال، وحكاية نضالٍ لم تنتهي فصولها بعد.

قصة تحدٍ وإلهام في عيون الجرحى



الشاب فايز بني مفلح 22 عاما من بلدة بيتا، اعتاد على مشاركة أهالي بلدته في التصدي للمستوطنين والدفاع عن جبل صبيح، وفي احدى المواجهات أصيب في عينه.

وروى فايز تفاصيل إصابته بعينه اليمنى في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 على جبل صبيح برصاصة مطاطية، وكيف حمله رفاقه وساروا به لأكثر من كيلومترين تقريباً، للوصول به الى مركبة الإسعاف، بعد ان أغلق جنود الاحتلال يومها الطرق المؤدية للجبل بالسواتر الترابية، وقاموا بتجريفها، ما جعل من المستحيل حركة سيارات الإسعاف.

وتسببت الإصابة في عين فايز لاستئصال جميع محتويات العين، ليبدأ بعد ذلك رحلة العلاج المستمرة.

وتحدث بني مفلح عن هبة أهل بلدته في الدفاع عن الجبل، قائلا " إن المستوطنين يحاولون بأي طريقة الاستيلاء على الأرض في جبل صبيح، بالعنف باستهداف الناس بالرصاص، والاستعانة بالجيش لمساعدتهم في هذا الهدف، بالإضافة الى تعمد قتل الشبان واستهدافهم في محاولة لإخافتهم وردعهم"، مضيفا "ان هدف الاحتلال واضح وصريح بغض البصر عن اختلاف السبل وهو الاستيلاء على جبل صبيح وقتل اي فرد يقف في وجههم اي انهم يريدون الحصول عليه بالقوة".

تترك الإصابة أيا كانت ندوبا وآثارا على صاحبها، ليس من السهل تجاوزها، وعن تلك الآثار قال بين مفلح "بعد الإصابة، تزداد قناعة الشخص بضرورة مواجهة التحديات بشكل أقوى، مع صعوبة العوامل التي تعوقه عن فعل ذلك، ولكن في النهاية ان لا أحد يحب ان يطرد من بيته او ان تُؤخذ أرضه دون ان يدافع عنهم بقوة".



جبل صبيح بين النار والكاميرا



ومنذ بدء المواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال في جبل صبيح الذي تحول مع مرور الوقت الى ساحة مواجهة أساسية، بات قصته تتصدر اهتمامات وسائل الاعلام المحلية والعالمية، بعد نجاح الأهالي في ابتكار وسائل مقاومة غير مسبوقة.

أيوب يمك صحفي ميداني من بلدة بيتا حرص على تغطية الأحداث الصعبة في المنطقة، ومنها استشهاد جميل أبو عياش برصاص جيش الاحتلال، واصابة العشرات من الأهالي.

ويستذكر يمك تدحرج الأحداث والمواجهات في جبل صبيح قائلا " بلدة بيتا مرت في فترة صعبة خصوصا في ذروة أحداث جبل صبيح، حيث كان جيش الاحتلال يتعمد دائما إطلاق الرصاص الحي تحديدا على الأجزاء العلوية من الجسم للشبان، بهدف قتله او اصابته بإعاقة دائمة".

وأضاف يمك ان "التحديات والمخاطر التي يواجهها الصحفيون على جبل صبيح كبيرة لكن دائماً يحاول الصحفي أنه يأخذ تدابير وقاية سواء على مستوى ارتداء الدرع والخوذة، أو على مستوى أماكن التواجد في الميدان"، لافتا ان الصحفيين وبعد استشهاد شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين أصبحوا يتحركون على شكل مجموعات كنوع من الاحتياط والتدبير والأخذ بالأسباب لكي لا يستفرد جيش الاحتلال في أحدهم.

وعن طبيعة التغطية وصعوبتها بالنسبة لصحفي يغطي في بلدته وفوق أرضه ويرى أهله أصدقائه وأقاربه في المواجهة قال يمك "ان تصوير الحدث ونقله وتوثيق ما يحصل بشكل محايد وموضوعي ومهني سواء في بلدة بيتا او اي مكان في فلسطين مهم جداً للمجتمع المحلي والدولي فنحن بحاجة الى اعلام قوي ينشر الذي يحصل، لعل العالم يهتم بها"، مضيفا " من المهم ان نُظهر حقيقة قضيتنا ونُبطل زيًف قضيتهم التي هم دائماً يدعون انها حقيقية وواقعية، فبالتالي توثيق الحدث ونقل الاخبار دائما يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني".

وحول أبرز التحديات التي يواجهها السكان المحيطين في منطقة جبل صبيح" قال يمك ان التحدي الأبرز ان المستوطنين قد يهاجمون أي لحظة بيوت المواطنين، ويعتدون على اولادهم او يحرقون شيء من الممتلكات او يهددودهم"، مستدركا هذه الاعتداءات حدثت بالفعل في منزل أحد السكان الذي كان قريبا من المنطقة، اذ هاجمه المستوطنين بشكل شبه وهددوه انه في حال لم يخرج من بيته، وأرضه سيتم حرق المنزل وقتل من فيه.

ولفت يمك ان الأهالي صامدين في أرضهم، والاجيال الصغيرة أكثر تمسكا واصرارا على الوجود والصمود لافتا ان " ما يؤمن به الاحتلال بان الكبار يموتون والصغار ينسون، قد سقطت وفشلت، اذ ان كل جيل صغير يأتي يثبت أن هذه المقولة والفكرة كاذبة غير قابلة للتحقيق ولا للتصديق".



"المقاومة مستمرة من جيل إلى جيل"



ما جرى في بيتا خلال الأعوام الماضية، هو صورة من مشهد عام في الضفة الغربية، التي باتت أقرب من أي وقت مضى، فريسة للاستيطان الإسرائيلي، والضم الكامل في ظل توجه الاحتلال الى حسم الصراع برمته، ولعل هذا ما كشف عنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل أيام حين عرض خريطة فلسطين التاريخية ظهرت فيه الضفة الغربية جزء من إسرائيل.

وقال رئيس بلدية بيتا محمود برهم "ان الوضع الحالي في بيتا يشبه الوضع العام في الضفة الغربية"، موضحا ان بيتا " بلد نضال ومواجهة على مر التاريخ، ويبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة، وقدمت 92 شهيدا من أبنائها، إضافة إلى آلاف الأسرى والجرحى، وعدد من البيوت التي هدمت نتيجة مقاومتها الاحتلال والاستيطان".

وأضاف برهم " ان الأهالي كثفوا في آخر ثلاث سنوات أدوات المقاومة الشعبية في جبل صبيح في نموذج نضالهم الذي توافقوا عليه، وقد كان نموذجا ناجحا استطعنا بعد 37 يوما طرد وإجبار المستوطنين على إخلاء البؤرة الاستيطانية الذي يحاول جيش الاحتلال والمستوطنين البناء فيها للمرة الخامسة على التوالي منذ عام 1986".

وأثرت أطماع المستوطنين والتواجد العسكري الكثيف في منطقة جبل صبيح على المزارعين وأوضاعهم الاقتصادية، وكذلك على بعض النشاطات التجارية والصناعية في المنطقة، اذ يقول برهم "يوجد منطقة صناعية محاذية لجبل صبيح تأثرت من خلال تواجد الجيش بشكل كبير في محيطها مما أدى لحركة صعبة بشكل عام وتأثرها ما تسبب بانخفاض حجم الأعمال وعدم القدرة على الوصول للمنطقة بشكل مريح".

وتطرق برهم الى الجهود التي بذلتها البلدية والمؤسسات المحلية في مواجهة الاستيطان وتعزيز نضال الأهالي في البلدة، موضحا ان البلدية قامت "بتحسين البنية التحتية في مناطق جبلية لتسهيل وصول المواطنين إلى أراضيهم، بما في ذلك تعبيد الطرق وتوفير المياه والكهرباء والإضاءة الليلية الكاملة، وكانت هذه الخطوات مهمة لتسهيل بناء المنازل وتعزيز الحياة في تلك المناطق، اضافة الى انها خطوة استباقية من قبل البلدية وقد عممت على جميع السكان".

وختم برهم بالقول "المقاومة الوطنية موجودة في بيتا ومتأصلة ومتجذرة فيها منذ التاريخ، وبالتالي هي عملية مستمرة من جيل إلى جيل، ولم تضعف او تقل بالعكس تتزايد وتيرتها بشكل أكبر يوم بعد يوم."



حين يلتقي الجدار والمقاومة



وعن الاطماع الإسرائيلية في جبل صبيح، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، ان الوضع الحالي في جبل صبيح بالغ التعقيد والصعوبة حيث استخدمت دولة الاحتلال "البلطجة القانونية" للاستيلاء على أراضي الجبل، وأُعلن عن 65 دونماً من أراضي الجبل كأراضي دولة، رغم إثبات ملكيتها من قبل المواطنين بالوثائق والصور الجوية، لافتا ان "هذا الإعلان جاء رغم فشل الاحتلال في مصادرة الجبل على مدى سنوات، ما يعكس محاولاته للتلاعب بالقوانين لصالح المشروع الاستيطاني".

ولفت شعبان ان الهيئة تعمل على مستويات متعددة لمواجهة الاستيطان، بالتنسيق مع أهالي المنطقة، مشيدا شعبان بدور أهالي بيتا في الدفاع عن أرضهم من خلال المقاومة الشعبية.

وبيّن أن الهيئة قدمت الدعم القانوني والميداني والمالي للمواطنين، كما ساهمت في تعطيل مخططات الاحتلال لسنوات، بالإضافة الى أن الهيئة تتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية عبر توثيق الانتهاكات وتقديمها للمؤسسات الحقوقية والسياسية، والهدف هو كشف الحقائق وتوفير تصور شامل للمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وتابع شعبان "أن الهيئة تحصل على دعم مالي وسياسي من الحكومة الفلسطينية، وتلتزم بأجندة وطنية لحماية الأرض الفلسطينية، مشددا على استمرارية المقاومة والأمل في استعادة الأرض ووقف الاستيطان".