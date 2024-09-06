البنتاغون: نعمل على خطة لوقف إطلاق النار بغزة تتضمن قوات لحفظ السلام

رام الله - وطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، إننا "نعمل عن كثب على صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتضمن قوات لحفظ السلام، دون مشاركة القوات الأمريكية".

وأضافت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، أن بلادها "تعمل عن كثب على صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وذكرت المتحدثة أن "الصفقة ستتضمن قوات لحفظ السلام، دون مشاركة القوات الأمريكية".

وفي وقت سابق الخميس، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وفدها لمفاوضات وقف إطلاق النار، خليل الحية، التمسك بما تم الاتفاق عليه، بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.

وقال الحية في كلمة له: "أبدينا الجدية التامة والمرونة المطلوبة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن نتنياهو يتهرب، وأي اتفاق يجب أن يتضمن وقف العدوان وانسحابا كاملا من قطاع غزة، بما فيه محور فيلادلفيا ومعبر رفح".

وأضاف أن أي اتفاق يجب أن "يضمن عودة النازحين لبيوتهم بحرية ودون أي تفتيش، وإغاثة شعبنا، وإعادة الإعمار، وصولاً لصفقة تبادل، ونؤكد لشعبنا أننا لن نسمح بأي اتفاق ينتقص من حقه في وقف العدوان والإغاثة وإعادة الإعمار وانسحاب العدو".

وشدد الحية: "لسنا بحاجة لأي أوراق أو مقترحات جديدة من أي طرف كان، ونرفض العودة لنقطة الصفر أو الدوران في حلقة مفرغة، بما يحقق أهداف نتنياهو، ولن نسمح بأي اتفاق يعطي الشرعية لوجود إسرائيلي على أي بقعة من غزة ولا يضمن حقوق شعبنا".

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