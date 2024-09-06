بلينكن: هناك قضايا حرجة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

وطن: قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تواجه قضايا حرجة رغم "التوافق على 90%" من البنود.

وأوضح الوزير الأميركي أنه تم "التوافق على 90% من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لكن لا تزال هناك قضايا حرجة".

وأضاف: "هناك أمور لا تزال عالقة في مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن".

وشدد على أن واشنطن منخرطة في محادثات نشطة "مع شركائنا في قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة".

وحث وزير الخارجية الأميركي حركة حماس و"إسرائيل" على التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في هاييتي: "من واجب الطرفين التوصل لاتفاق بشأن هذه القضايا العالقة"، مشيرا إلى أنّ واشنطن ستطرح مزيدا من الأفكار على طاولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة.

ويشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا مدمّرا ومتواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد نحو 41 ألف شهيد معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب تدمير المرافق الحيوية وتشريد وتجويع السكان في مختلف مدن القطاع.

المصدر : الجزيرة + وكالات