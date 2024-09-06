استشهاد سيدة وابنتها وعدة جرحى في حي تل الهوا بمدينة غزة

وطن: استشهدت سيدة وابنتها وأصيب وفقد آخرون تحت الركام، فجر اليوم الجمعة، في قصف اسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة الحداد بمحيط المستشفى الميداني الأردني في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وللمرة الثانية على التوالي خلال ساعات، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وكان قد استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب خمسة آخرون، في وقت سابق فجر اليوم، إثر قصف قوات الاحتلال منزل بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفًا و878 شهيدا، فيما بلغت حصيلة المصابين 94 ألفا و454 جريحا أُصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما لا يزال مئات الضحايا تحت الأنقاض.