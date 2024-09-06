مخلفا 22 شهيدا ودمارا كبيرا.. الاحتلال ينسحب من جنين بعد 10 أيام من العدوان

وطن: انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، من مدينة جنين ومخيمها بعد 10 أيام من العدوان العنيف والمتواصل الذي أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، وخلّف دمارا واسعا وكبيرا في المدينة ومخيمها.

واستُشهد 22 مواطنا، بينهم أطفال ومسنون، وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، في العملية العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال على محافظة جنين، والتي وصفت بالدموية والأعنف منذ العام 2002.

وأبدى مواطنون عن مخاوفهم من عودة قوات الاحتلال لاقتحام المدينة ومخيمها بعد انسحابها وانتشارها على الحواجز العسكرية المحيطة، كما حدث في مرات سابقة.

الشهداء الذين ارتقوا في عدوان الاحتلال المتواصل لعشرة أيام:

1_ قسام محمد جبارين - مخيم جنين

2_ عاصم وليد تركمان - مخيم جنين

3_ سعيد علي وهدان - مخيم جنين

4_ أحمد مؤيد الصوص - مخيم جنين

5_ محمد نضال "أبو زميرو" - مخيم جنين

6_ محمد إبراهيم عابد - كفرذان

7_ فراس بسام تركمان - مخيم جنين

8_ محمد العرابي - مدينة جنين

9_ ميسرة سليمان مشارقة - مخيم جنين

10_ عرفات جاسر تركمان - مخيم جنين

11_ وسام أيمن خازم - مخيم جنين

12_ توفيق قنديل - مدينة جنين

13_ أمجد صالح "القنيري" - مخيم جنين

14_ محمد عبد الله "حربوش" - مخيم جنين

15_ عبد الله ناصر حمو - اليامون

16_ محمد محمود حمو - اليامون

17_ ليث شواهنة - السيلة الحارثية

18_ أيمن راجح عابد - كفرذان

19_ لجين أسامة مصلح - كفرذان

20_ أحمد تركمان - مخيم جنين

21_ محمد زكريا زبيدي - مخيم جنين

22_ محمد نظمي أبو زاغة - مخيم جنين