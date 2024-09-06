شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

وطن: استشهد وأصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الجمعة، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحية باستشهاد 6 مواطنين واصابة 5 آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا في محيط مسجد بدر بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقال مسعفون من الهلال الأحمر، إنه تم نقل 6 شهداء وعدد من الجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة راضي في محيط مسجد بدر بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة إلى مستشفى المعمداني في المدينة، والشهداء هم: أحمد نايف راضي، ونايف أحمد راضي، ونائلة أحمد راضي، والاء نظير النفار، ونائلة علي راضي، وشذى نايف راضي.

كما أفاد الدفاع المدني بانتشال شهداء من تحت ركام منزل ومحاولات للوصول إلى آخرين مفقودين في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وفي مدينة خان يونس، أصيب عدد من المواطنين جراء غارة للاحتلال استهدفت وسط المدينة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني، جثامين 6 شهداء من مناطق متفرقة في رفح جنوبي القطاع.

وقصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي، ما أدى الى استشهاد مواطن واصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، بينما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات.

وحتى مساء الخميس، أعلنت مصادر طبية استشهاد 21 مواطنا إثر غارات الاحتلال على أنحاء قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية في محيط شارع 8 بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وذلك مع دخول العدوان على غزة يومه الـ336، وسط استهداف متعمد لخيام النازحين ومراكز الإيواء.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفًا و878 شهيدا، فيما بلغت حصيلة المصابين 94 ألفا و454 جريحا أُصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما لا يزال مئات الضحايا تحت الأنقاض.