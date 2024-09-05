رسائل أميركية لـ"إسرائيل": حاملات الطائرات لا يمكنها البقاء في المنطقة للأبد

وطن: كشفت القناة "13" العبرية، عن رسالة أميركية، نقلت المخاوف من استمرار الحرب في قطاع غزة وتوسعها في لبنان والضفة الغربية المحتلة، والاستعداد الأميركي - الإسرائيلي لهجوم إيراني رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

وقال مسؤولون في واشنطن لقادة الاحتلال، إن "حاملات الطائرات الأميركية لن تتمكن من البقاء في المنطقة إلى الأبد".

وحملت رسالة أميركية ثانية، بحسب القناة، رضا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عن التعاون ما بينها وبين وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت. وعبّرت فيها عن معارضتها إقالته.

وأشارت القناة، إلى أن واشنطن تدرس احتمالية، تنفيذ صفقة أحادية الجانب مع المقاومة الفلسطينية، في أعقاب ضغوط شديدة مارسها أقارب الأسرى الذين يحملون الجنسية الأميركية على إدارة الرئيس بايدن.

وتوقعت أن تسفر مساعي واشنطن في إطلاق سراح مواطنيها، عن ضغوط إضافية على نتنياهو، الذي قد "يُنظر إليه على أنه زعيم يفشل في القيام بنفس الشيء بالنسبة للأسرى الإسرائيليين".

وأبلغ المسؤولون الأميركيون أنهم "يبذلون قصارى جهدهم لدفع الصفقة المطروحة على الطاولة"، وأنهم ينتظرون موافقة "نتنياهو وشركائه في الائتلاف".

في هذا السياق، نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية، تأكيد خمسة مصادر مطلعة على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، أن البيت الأبيض يدرس بالفعل "إمكانية الترويج لصفقة لا تكون إسرائيل طرفاً فيها".

وقالت المصادر للصحيفة إن فكرة الاتفاق الأحادي الجانب، طرحت بعد التوصل إلى قناعة بأن نتنياهو لن يتوصل إلى اتفاق مع المقاومة الفلسطينية.

وبحسب الشبكة، حثت عائلات الأسرى حاملي الجنسية الأميركية، الذين التقوا بمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، على النظر في الترويج لخطة أحادية الجانب، ودعوا إلى بذل كل ما في وسعهم لإنقاذ الأسرى.

وأعدّت إدارة بايدن قائمة بمعتقلين في الولايات المتحدة، قد تبادل فيهم واشنطن مقابل الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، بحسب المصادر للشبكة.





المصدر: الميادين