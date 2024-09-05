إصابة شابة بشظايا رصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

وطن: أصيبت شابة، مساء اليوم الخميس، بشظايا رصاص قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة شابة (20 عاما) بشظايا الرصاص في البطن عندما كانت تغلق أحد شبابيك منزلها.

وأضاف حمامرة أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها.

يتبع...