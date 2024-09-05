(محدث) إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

وطن: أصيب شاب بشظايا الرصاص، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (30 عاما) بشظايا رصاص الاحتلال في الخاصرة، وجرى نقله إلى المستشفى

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت مخيم بلاطة وسط إطلاق كثيف للرصاص، وانتشار في عدة حارات وتدمير لممتلكات المواطنين، خاصة في شارع السوق وسط المخيم.

يتبع...