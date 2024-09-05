طوفان الأقصى في اليوم 336.. عمليات نوعية للمقاومة ومجازر جديدة للاحتلال بحق المدنيين

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ336، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى

وواصل الاحتلال قصفه مناطق بالقطاع مخلفا شهداء ومصابين، وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40878، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94454 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

في المقابل، تواصل المقاومة في قطاع غزة عملياتها النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

حيث أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا"، بعبوة "شواظ"، جنوبي "شارع 8" في حي الزيتون في مدينة غزة، شمالي قطاع غزة.

وفي سياق العمليات النوعية للمقاومة، استهدفت كتائب شهداء الأقصى خطوط الإمداد لقوات الاحتلال في محور "نتساريم"، في الشمال الشرقي للمحافظة الوسطى، برشقة صاروخية من نوع "K132"، عبر استخدام "منظومة نصر".

واستهدفت أيضاً تجمعات لجنود الاحتلال، شرقي المحافظة الوسطى، برشقة صاروخية من نوع "عاصف" عيار "122" ملم، باستخدام "منظومة نصر"، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وقبل أسبوعين، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن عدد الجنود القتلى في غزة، منذ بداية الحرب، بلغ 695 جندياً، بالإضافة إلى إصابة 4.357، بينهم 645 إصاباتهم بليغة، و185 لا يزالون قيد العلاج، علماً بأن العدد أكبر من ذلك كثيراً، إلا أن الاحتلال يتعمد إخفاء حقائق خسائره عن المستوطنين.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ336: