"طوفان الأقصى" تواصل إيلام الاحتلال: عمليات نوعية في حي الزيتون.. واستهداف "نتساريم"

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة للاحتلال من نوع "ميركافا" بعبوة "شواظ" جنوبي "شارع 8" في حي الزيتون في مدينة غزة، شمال قطاع غزة.

وفي سياق العمليات النوعية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، استهدفت كتائب شهداء الأقصى خطوط الإمداد لقوات الاحتلال في محور "نتساريم" في الشمال الشرقي للمحافظة الوسطى برشقة صاروخية من نوع "K132" باستخدام "منظومة نصر".

كما استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال شرقي المحافظة الوسطى برشقة صاروخية من نوع "عاصف" عيار "122" ملم باستخدام "منظومة نصر"، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

هذا وعرضت كتائب الأنصار، الجناح العسكري لحركة الأحرار الفلسطينية، مشاهد استهداف مستوطنات "غلاف غزة".

وقبل أسبوعين، أقر "جيش" الاحتلال، بأن عدد الجنود القتلى في غزة منذ بداية الحرب، بلغ 695 جندياً، بالإضافة إلى إصابة 4.357، بينهم 645 إصاباتهم بليغة، و185 لا يزالون قيد العلاج، علماً أن العدد أكبر من ذلك بكثير، إلا أن الاحتلال يتعمد إخفاء الحقائق عن المستوطنين.