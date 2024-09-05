الاحتلال يعتقل طفلا من سلوان وشابين من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس طفلا من بلده سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وشابين من مخيم شعفاط، بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المخيم أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد أن أوقفتهما في الشارع الرئيس للمخيم، ولم تعرف هويتهما بعد.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت عليهما بالضرب قبل اعتقالهما.

وفي سلوان، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل عمر الزير بعد مداهمة حي العباسية بالبلدة، واقتادته إلى معتقل "المسكوبية".