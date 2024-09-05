"نرفض العودة إلى نقطة الصفر".. الحيّة: نتمسك بإعلان بايدن ولن نسمح بوجود الاحتلال في غزة

وطن: أكد عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس خليل الحية، تمسّك الحركة بما تم الاتفاق عليه بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال إن "الحركة ليست بحاجة لأي أوراق أو مقترحات جديدة من أي طرف كان"، مضيفاً أنه "يجب إجبار الاحتلال على تنفيذ التعهدات".

وشدد على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق، وقف العدوان والانسحاب بشكل كامل من قطاع غزة، بما فيه "محور فيلادلفيا" ومعبر رفح، إضافةً إلى "عودة النازحين لمنازلهم بحرية ومن دون أي تفتيش وإغاثة شعبنا وإعادة الإعمار وصولاً لصفقة تبادل".

ورفض الحيّة في مؤتمر صحفي، العودة "إلى نقطة الصفر أو الدوران في حلقة مفرغة"، بما يحقق أهداف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وجدد تأكيده رفض الحركة لمراوغات نتنياهو، للتهرب من استحقاق التوصل لصفقة تبادل للأسرى.

ودعا الإدارة الأميركية إلى التخلي عن "انحيازها الأعمى" للاحتلال ودعمها "اللامحدود لهذه الحكومة الإسرائيلية الفاشية"، وإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه ووافقت عليه حركة حماس استناداً لمشروع بايدن.

وقال الحيّة إنّ قيادة الحركة زالفصائل الفلسطينية باشروا بالتواصل مع الوسطاء ودول العالم لتوضيح حالة المفاوضات والتعطيل والمراوغة "الإسرائيلية".

وعاهد المقاومة والشعب الفلسطيني، بالصمود على طاولة المفاوضات "لتلبية آمال شعبنا"، مثمناً بطولات وإرادة المقاومة، مؤكداً أن الحركة لن تسمح بأي اتفاق "يعطي الشرعية لوجود إسرائيلي على أي بقعة من غزة"، وكذلك سترفض أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أكد في جواب عن سؤال لصحافيين في البيت الأبيض، أن نتنياهو "لا يبذل جهداً كافياً" للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.