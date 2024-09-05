الاحتلال يفجر منزلا في مخيم طولكرم ويواصل حصار مستشفى ثابت ثابت

وطن: فجرت قوات الاحتلال اليوم الخميس، منزلا في حارة المدارس، في مخيم طولكرم.

وقالت مصادر محلية من داخل المخيم، إن قوات الاحتلال فجرت منزلا يعود لعائلة الدوش، وسط حارة المدارس، بعد تفخيخه، مما تسبب في تصاعد ألسنة الدخان، وتضرر في المنازل المجاورة له، مع حدوث بعض الاختناقات في صفوف المواطنين.

وأضافت أن طواقم الهلال الأحمر تمكنت من دخول المخيم والوصول لحالات الاختناق واخراجها من المخيم، إلى جانب بعض الحالات المرضية، ونقلها للمستشفى.

وفي ذات السياق، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها إلى المخيم، وحاصرته من جميع مداخله وتحديدا على طول شارع نابلس.

وقالت المصادر ذاتها، إن قوات الاحتلال تمركزت في المنطقة الشمالية الشرقية من المخيم، وتحديدا حارات المدارس والعكاشة وداهمت عددا من المنازل وفتشتها واستجوبت أصحابها، واعتدت على بعض الشبان بالضرب.

كما أعادت جرافات الاحتلال تجريف وتخريب ما دمرته خلال الأيام الثلاثة الماضية خلال اقتحامها للمخيم.

وكانت قوات الاحتلال أعادت صباح اليوم اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها، بعد ساعات من انسحابها منهما، قادمة من مدخلها الغربي، حيث جابت شوارع المدينة وتحديدا وسط السوق الرئيسي وفي المنطقة الشرقية ودوار شويكة، وأجبرت أصحاب المحلات على الإغلاق.

ولاحقت قوات الاحتلال مركبات المواطنين في شوارع المدينة، وأطلقت قنابل الغاز السام والرصاص الحي باتجاه المواطنين.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا مشددا على بوابات مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأخضعت مركبات الإسعاف وطواقمها للتفتيش والاستجواب.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم، واعتقلت الشاب وسام أحمد بعد مداهمة منزله.