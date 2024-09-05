حزب الله يستهدف عدة ثكنات للاحتلال ويحقق إصابات مباشرة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذها، اليوم الخميس، عدّة عمليات ضد مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة، وذلك دعماً لغزة، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية.

وأعلنت المقاومة عن شنّها هجوماً مركباً بسرب من المسيرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا، على ‏ثكنة "راموت نفتالي"، مؤكدة إصابتها بدقة. ‏

كما شنت المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً، بسرب من المسيرات الانقضاضية، على كل من: مقر قيادة ‏كتيبة "السهل" ‏في ثكنة "بيت هلل"، وأماكن ‏استقرار وتموضع الضباط والجنود في المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوبي ثكنة "يعرا"، مؤكدةً تحقيق أهدافها في كلا العمليتين.

وزفّت المقاومة الإسلامية، اليوم، المقاتل عباس أنيس أيوب "علي الرضا" مواليد عام 1988 من بلدة سلعا في جنوب لبنان، شهيداً على طريق القدس.

وأشار مراسل القناة الـ"12" العبرية في الشمال الفلسطيني المحتل، إلى أنّ "عشرات آلاف السكان موجودون الآن في الأماكن المحصنة بعد انطلاق صفارات الإنذار في الجليل"، خشية تسلل طائرة من دون طيار.

اعتداءات الاحتلال على عدة قرى لبنانية

وأفادت مصادر في جنوب لبنان، بتعرض بلدة كفرا الجنوبية لغارة من جيش الاحتلال فجر اليوم، أسفرت، بحسب وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح.

كما أدى قصف مدفعي للاحتلال، على بلدة قبريخا جنوبي لبنان، مساء أمس الأربعاء، إلى استشهاد سيدة.

وشهدت مجموعة من القرى اللبنانية في الجنوب، اعتداءات للاحتلال مختلفة، طالت حتى الآن كل من ميس الجبل، وشبعا، ودير سريان، وزوطر، وراميا، وزبقين ومنطقة وادي حسن.