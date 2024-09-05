مستوطنون يهاجمون ويسرقون منازل المواطنين في قرية بيرين جنوب شرق الخليل

وطن: هاجم مستوطنون مسلحون، اليوم الخميس، وبحماية من قوات الاحتلال، منازل المواطنين في قرية بيرين جنوب شرق الخليل، وقاموا بتفتيشها وسرقة مبالغ مالية، ملحقين بها أضرارا جسيمة.

وقال رئيس المجلس القروي في بيرين فريد برقان، لمراسلنا، إن مستوطنين مسلحين وبحماية من جنود الاحتلال، اقتحموا القرية، وداهموا عددا من منازل المواطنين من عائلتي العزازمة وبرقان، وقاموا بتفتيشها وتدمير محتوياتها، بالإضافة الى سرقة مبالغ مالية من داخلها، وتكسير جهاز لوحي خاص بالطفل نور نعيم العزازمة، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من صعوبة في التعلم.