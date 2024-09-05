"إرساء عطاء تأمين ممتلكات بلدية بيت كاحل لصالح ترست للتأمين"

وطن: وقعت شركة ترست العالمية للتأمين اتفاقية تقديم خدمات تأمينية لبلدية بيت كاحل، حيث وقع الاتفاقية كل من السيد محمد برادعية، مدير فرع ترست في الخليل، والسيد نافذ عصافره ، رئيس البلدية ، بحضور السيد غالب كنعان؛ عضو البلدية، والسيدة نادية عصافره؛ نائب رئيس البلدية، والسيد زياد العطاونه؛ عضو البلدية.

تشمل الاتفاقية تقديم برامج التامين التي تضمن السلامة المالية والاستقرار لممتلكات البلدية، بما في ذلك تأمين المركبات، وتأمين العمال، وتأمين ضد الحرائق والسرقة، بالإضافة إلى تأمين المسؤولية المدنية.

كما وأعرب السيد محمد برادعية، مدير شركة ترست في الخليل عن امتنانه لهذه الخطوة التي تعبر عن ثقة وتقدير بلدية بيت كاحل لجهود ترست للتامين ومهنيتها التي تبذلها لتحافظ على مكانتها بان تكون الاختيار الأول للمواطن الفلسطيني ومؤسساته.

من جهته، أكد السيد نافذ عصافرة، رئيس بلدية بيت كاحل؛ ان إرساء العطاء على ترست للتأمين جاء بناءا على تقييم مهني دقيق ومصداقية عالية لخدمة أهالي بيت كاحل وممتلكات بلديتهم.

تعكس هذه الخطوة تميز شركة ترست للتأمين بتقديم خدماتها التأمينية الشاملة وقدرتها على حيازة ثقة المجتمع ومؤسساته ، وسعيها الدائم لرضى المؤمنين لديها ودراسة احتياجاتهم سواء كانوا افرادا او مؤسسات.