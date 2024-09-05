منظمة البيدر: مستوطنون يخربون حزم قش شمال غرب أريحا بأغنامهم

وطن: خرّب مستوطنون، اليوم الخميس، حزم قش في تجمع عرب المليحات، شمال غرب أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي، بأن نحو 3 مستوطنين أطلقوا أغنامهم عمدا لتتغذى على حزم القش التي تخص أغنام المواطن عبد اللطيف كعابنة في تجمع عرب المليحات، وتقدر عددها 10 حزم، وسعر الحزمة مئات الشواقل.

ويستهدف المستوطنون خاصة بالبؤر الاستعمارية في محافظة أريحا والأغوار المواطنين وممتلكاتهم في التجمعات البدوية، بهدف التهجير.