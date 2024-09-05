شهيدان وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

وطن: استُشهدت، اليوم الخميس، مواطنة ومواطن، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وأفاد مصادر محلية، باستشهاد مواطن وجرح 6 آخرين، في استهداف الاحتلال بصاروخ من طائرة حربية لشقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأشار إلى استشهاد المواطنة سماح أنور الضاش (25 عاما) وجرح أطفالها، إثر استهداف قوات الاحتلال بقذيفة لمنزل عائلة الضاش في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حيث نقلوا إلى مستشفى المعمداني.