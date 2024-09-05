شركة كهرباء القدس تُعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة أريحا والأغوار
05.09.2024 12:22 PM
وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من السادسة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا وذلك يوم السبت الموافق 7/9/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:
المناطق التالية: من مدينة أريحا وتشمل: المتحف الروسي , بنك القاهرة عمان , قاعة عمران اعمر
جزء من وسط البلد والمجاورين
تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.