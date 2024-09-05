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شركة كهرباء القدس تُعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة أريحا والأغوار

05.09.2024 12:22 PM
شركة كهرباء القدس تُعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة أريحا والأغوار

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من السادسة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا  وذلك يوم السبت  الموافق  7/9/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:


المناطق التالية: من مدينة أريحا وتشمل: المتحف الروسي , بنك القاهرة عمان , قاعة عمران اعمر
جزء من وسط البلد والمجاورين

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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