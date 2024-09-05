الاحتلال يهدم "بركسا" سكنيا وبئر مياه في خربة قلقس جنوب الخليل

وطن: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بركسا سكنيا، وبئر مياه، أقيما على أنقاض منزل هدمه الاحتلال قبل شهر في خربة قلقس جنوب مدينة الخليل.

وقال شقيق صاحب المنزل محمد مصطفى سدر، إن قوات الاحتلال هدمت المسكن وهو عبارة عن بركس من الصفيح والطوب مساحته 150 مترا مربعا، وأقيم على إنقاض منزل عائلته المكون من ثلاثة طوابق في منطقة قلقس جنوب الخليل، بالإضافة إلى هدم بئر مياه.

وأضاف، أن المنزل الذي هدمه الاحتلال قبل شهر كانت مساحة كل طابق فيه 200 متر مربع، ويؤوي أكثر من 30 فردا، وأن البركس الذي هُدم اليوم سكنته العائلة قبل نحو أسبوعين.

وأشار سدر، إلى أن قوات الاحتلال منعت العائلة من إفراغ المحتويات قبل هدمه.