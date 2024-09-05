الاحتلال يواصل عدوانه على شمال الضفة: 40 شهيدا وعشرات المصابين والمعتقلين ودمار هائل بالبنى التحتية

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدوانها على شمال الضفة، خاصة محافظات جنين وطولكرم وطوباس، لليوم التاسع.

ومنذ الأربعاء الثامن والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، بدأت قوات الاحتلال عدوانا واسعا على الضفة الغربية، خاصة شمالها، ما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 40 مواطنا، بينهم 21 من جنين، و8 من طولكرم، و8 من طوباس، و3 من الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 700.

وخلال عدوانها، تعمدت قوات الاحتلال، تجريف شوارع المدن الثلاث ومخيماتها وتدمير ممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتا المياه والكهرباء.

كما أعاقت قوات الاحتلال عمل الطواقم الطبية، وحركة تنقل مركبات الإسعاف، التي تتعرض لعمليات تفتيش وتأخير متعمدة خلال القيام بعملها، ما يهدد حياة المرضى والمصابين.