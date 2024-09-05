إذاعة الاحتلال: زيادة 20% بعدد اطلاق الصواريخ من لبنان خلال آب الماضي

وطن: أفادت إذاعة الاحتلال اليوم الخميس، بأن عدد اطلاق الصواريخ من لبنان على فلسطين المحتلة سجل زيادة بلغت 20% خلال شهر آب المنصرم.

ولفتت الإذاعة إلى أن شهر آب يعد أكثر الشهور من حيث عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت من لبنان منذ انطلاق الحرب في تشرين الاول من العام الماضي 2023، حيث جرى إطلاق 1307 صواريخ وطائرات مسيرة من لبنان بزيادة %20 مقارنة بتموز وبـ80% مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي.

وأكدت الإذاعة، أنه أمس الأربعاء وحده، شهد تنفيذ 115 عملية إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة.

وفي هذا السياق، قال موقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه مع اتساع نطاق هجمات حزب الله في الأشهر الأخيرة، دخلت المزيد من المستوطنات في الشمال إلى خط النار، لافتا إلى أن النتيجة المباشرة لذلك، هو زيادة كبيرة في الطلبات المقدمة إلى مراكز المساعدة.

وأشار الموقع إلى البيانات التي لا يمكن تصورها حيث طلب أكثر من 4400 مستوطن العلاج بعد نوبة قلق أو صدمة.

ونقل "واينت" عن مستوطني الشمال تأكيدهم أن "تلكؤ الحكومة في استعادة الأمن في الشمال يضعنا جميعا في صدمة مستمرة، وستكون لذلك عواقب وخيمة قد تؤثر على الأجيال القادمة"، وفق تعبيرهم.