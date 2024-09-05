الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من رام الله

وطن:اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خمسة مواطنين من عدة أحياء وبلدات في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الفتاة إيمان إبراهيم النبالي، خلال اقتحام منزلها في بلدة بيتونيا غرب رام الله، كما اعتقل من البلدة كلا من: زيد أبو دية، ومعتصم محمد الزين.

وفي قرية برهام شمال رام الله، اعتقل الاحتلال الصحفي علي دار علي بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جيدان راتب أجرب من قرية قبيا غرب رام الله، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.