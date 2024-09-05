فنزويلا: الصهيونية في فنزويلا لن تمر.. الإسرائيليون مجرمو حرب وقتلة أطفال

وطن: هاجم وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، في تصريحات اليوم، كيان الاحتلال الإسرائيلي وحكومته، واصفاً إياها بالفاشية والمجرمة وقاتلة الأطفال، رداً على انتقاد "تل أبيب" إصدار مذكرة توقيف بحق المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة والمدعوم من الغرب غونزاليس.

وقال إيفان خيل، إنّ "أولئك الذين ينفذون أكبر عملية إبادة جماعية عرفتها منذ الحرب العالمية الثانية، مجرمي الحرب، قتلة الأطفال والنساء والمجرمون الدوليون، يدعمون المجرمين الفاشيين في فنزويلا".

وأضاف خيل أنّ الفنزويليين يعلمون "أنّ الصهاينة يدعمون اليمين المتطرف الفنزويلي، ويموّلونه ويدربونه على ممارساته العنيفة، وسنهزمهم، فلن يعودوا".

وختم وزير الخارجية الفنزويلية تصريحاته الشديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي بالقول إنّ "الصهيونية في فنزويلا لن تمر، ها نحن إنسانيون ونكره حقدها ودناءتها".

المصدر: الميادين