تقرير عبري: نتنياهو أمر الجيش بالاستعداد لتولي مهمة توزيع المساعدات في غزة

رام الله – وطن: قالت القناة 12 العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "أصدر أوامر للجيش بالاستعداد لاحتمالية تولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بدلا من المنظمات الإنسانية".

وذكرت أن نتنياهو وجه تعليماته إلى الجيش "بالقيام بما يلزم فيما يتعلق باللوجستيات وآليات العمل والقوى العاملة المطلوبة للمهمة"، التي تنفذها حتى الآن منظمات الإغاثة الدولية.

وبين التقرير، أن رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، يعارض تولي الجيش مسؤولية توزيع المساعدات، معتبرا أنها "مهمة لا تناسب الجيش".

كما حذر هاليفي من أن مثل هذا الدور من شأنه تعريض الجنود لخطر غير ضروري، وأن المنظمات الدولية تأسست من أجل القيام بهذا الدور، وفق التقرير.

ونقلت القناة العبرية عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله: "يجب ألّا يصاب الجنود خلال توزيع أكياس الدقيق".

كما أوضح التقرير أن مثل هذا المقترح تم عرضه في أوقات سابقة، لكن تم التخلي عنه.

وأوضح التقرير، أن مهمة توزيع المساعدات من قبل الجيش، من شأنها أيضا أن تحمل تداعيات متعلقة بالقانون الدولي، لأنها ستجعل إسرائيل "مسؤولة بشكل أكبر عن قطاع غزة".