طوفان الأقصى في اليوم 335.. الاحتلال يواصل مجازره في القطاع والمقاومة تكبده الخسائر

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ335، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

ويواصل الاحتلال قصفه مناطق في القطاع، لا سيما على شمالي رفح، وشن غارات أدت إلى استشهاد 32 شخصا خلال 24 ساعة الماضية، لترتغع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40861 شهيداً و94398 إصابةً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ميدانيا، بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تسجيلا مصورا للأسيرين القتيلين ألكسندير لوبنوف وكارميل جات، وهما من الأسرى الـ6، الذين عثر جيش الاحتلال الإسرائيلي على جثثهم في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وتواصل المقاومة تصديها لغارات الاحتلال على مناطق قطاع غزة، موقعة خسائر جمة في الاحتلال وجيشه يعمل على التستر عليها دوما.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ335:



12:59عاجل - وطن | اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة في طوباس

12:38| اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عند مدخل مخيم الفارعة

12:23| عائلة الأسيرة القتيلة كارميل غات: نتنياهو أصدر عليها الحكم بالموت وفشله سيؤدي إلى مقتل المزيد من المختطفين

12:20| طائرات الاحتلال تقصف منزلاً في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

12:18| حماس:

-لسنا بحاجة إلى مقترحات جديدة والمطلوب الآن الضغط على نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه

-نحذر من الوقوع في شرك نتنياهو وألاعيبه والذي يستخدم المفاوضات لإطالة أمد العدوان على شعبنا

-قرار نتنياهو بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا يهدف لإفشال التوصل إلى الاتفاق

12:12| مصادر محلية: تحويل منازل مواطنين في مخيم جنين إلى ثكنات عسكرية بالتزامن مع دخول تعزيزات عسكرية إلى جنين ومخيمها.

12:09| مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم قرية قريوت جنوب شرق نابلس