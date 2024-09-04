للمرة الأولى.. حزب الله يضع مستوطنة "نؤوت مردخاي" على جدول نيرانه

وطن: أعلنت المقاومة ‏الإسلامية، الأربعاء، أنها أدخلت على جدول نيرانها مستوطنة إسرائيلية جديدة هي "نؤوت مردخاي"، وقصفتها للمرة الأولى ‏بِصلياتٍ من صواريخ "الكاتيوشا"، رداً على ‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية، وخصوصاً بلدات مركبا وطلوسة والقنطرة ‏وقبريخا، والتي أدت إلى استشهاد مواطنة وجرح اثنين آخرين.

وتقع مستوطنة "نؤوت موردخاي" جنوبي شرقي مستوطنة "كريات شمونة" في الجليل الأعلى، وتفصلها مسافة 6 كلم تقريباً عن الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وبصواريخ "الكاتيوشا" أيضاً، استهدفت المقاومة مرابض مدفعية الاحتلال ‏الإسرائيلي في "الزاعورة".

كذلك، استهدف حزب الله، مواقع الاحتلال في "المرج" ‏و"السماقة" و"رويسات العلم" بالأسلحة الصاروخية، وموقع "حانيتا" بقذائف ‏المدفعية، محققاً فيها إصابات مباشرة.

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد من عمليات تم تنفيذها سابقاً، واستهدفت مواقع وثكنات وتجهيزات تجسّسيّة تابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأفادت منصة إعلامية إسرائيلية عن إطلاق أكثر من 100 صاروخ منذ صباح اليوم من لبنان نحو شمال فلسطين المحتلة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى عمل 12 فرقة إطفاء منذ ساعات الصباح على إخماد الحرائق في عدة مواقع في الجليل، من بينها "كريات شمونة" و"ديشون" و"بيت هليل" و"تل حاي"، لمحاولة منع امتداد النيران نحو المستوطنات والمنشآت والمناطق الزراعية.

كما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات "كريات شمونة" و"نؤوت مردخاي" و"لهفوت هبشان" و"كفار بلوم" و"مسكاف عام"، بينما تحدثت منصة إعلامية إسرائيلية عن سقوط عدد من المقذوفات في الجولان من دون إطلاق الإنذار.

وكان حزب الله، قد استهدف في عمليات سابقة، مقر قيادة "كتيبة السهل" في ثكنة "بيت هلل"، ومرابض مدفعية الاحتلال في "ديشون" وثكنة "زرعيت" (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي)، بصلياتٍ من صواريخ "الكاتيوشا" وقذائف المدفعية، دعما لقطاع غزة ومقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية.

المصدر: "الميادين"