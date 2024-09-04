الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين

وطن: دفعت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء بمزيد من التعزيزات العسكرية الى مدينة جنين.

وقال شهود عيان أن تعزيزات كبيرة انتقلت من حاجز الجلمة باتجاه مدينة جنين، فيما اقتحمت قوة عسكرية المنطقة الصناعية بالمدينة، وأطلقت الرصاص بشكل عشوائي.

ويستمر العدوان على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثامن على التوالي، حيث استشهد منذ الأربعاء الماضي- بداية العدوان- 19 مواطنا في محافظة جنين، فيما دمرت قوات الاحتلال البنية التحتية وممتلكات مواطنين ومنازل ومحال تجارية ومركبات.