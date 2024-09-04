غالانت: نحن بمرحلة "جز العشب" بالضفة الغربية

وطن: اعتبر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت المرحلة الحالية من عدوان جيش الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة "مرحلة جز العشب"، لكنه أقر ضمنا بخوف جنوده من المواجهة واللجوء على القصف الجوي.

جاء ذلك خلال تقييمه اليوم الأربعاء للأوضاع شمال الضفة في ظل عدوان جيش الاحتلال المتواصل على عدة مدن ومخيمات.

وقال غالانت "في الواقع، عندما نقوم بقص العشب، ستأتي اللحظة التي نقتلع فيها الجذور، وهذا يجب أن يتم"، مضيفا "نستخدم الضربات الجوية بكل مكان عند الضرورة لتجنب المخاطرة بحياة جنودنا، لا يوجد حل آخر ويتعين استخدام كل ما يلزم وبكل قوة".

وأضاف غالانت في بيان له "في مواجهة تجدد الإرهاب، نحن نقضي على المنظمات "الإرهابية" (المقاومين) في جميع أنحاء لضفة الغربية ولا يوجد خيار آخر، الاستعانة بكل القوات، كل من نحتاج إليه، بكل قوة".

يذكر أن قوات الاحتلال تشن عدوانا عسكريا مكثفا على الضفة منذ 28 أغسطس/آب الماضي أطلقت عليها اسم "المخيمات الصيفية" طالت جنين وطوباس وطولكرم في شمال الضفة الغربية.

وباتت الشوارع المقفرة في مدينتي جنين وطولكرم ركاما جراء العملية. واستشهد خلال أسبوع من العدوان 33 مواطنًا وفق وزارة الصحة في رام الله، في حين أصيب أكثر من 140 آخرين.

وتصاعدت اعتداءات الاحتلال على مختلف أنحاء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستشهد برصاصا جيش الاحتلال والمستوطنون ما لا يقل عن 661 مواطنا منذ ذلك التاريخ وفقا لوزارة الصحة.

المصدر : الجزيرة + وكالات