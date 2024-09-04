الاحتلال يعتقل شابا وينكل بآخرين في الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، شابا ونكلت بآخرين في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أنس محمود سلهب، من خربة قلقس جنوب الخليل، الذي سلّم نفسه لقوات الاحتلال بعد أن داهمت منزل عائلته هذا اليوم عدة مرات، واعتقلت سبعة من أفرادها وأحضرت جرافة إلى المكان وهددت بهدم المنزل.

كما أوقف جنود قوات الاحتلال عددا من الشبان في حارة جابر شرق الحرم الإبراهيمي، واحتجزتهم وفتشتهم ونكلت بهم بطريقة وحشية.

ويعاني ما يزيد على 750 عائلة فلسطينية تعيش في أحياء البلدة القديمة من مدينة الخليل، ظروفا حياتية قاسية وبالغة الصعوبة، ارتفعت وتيرتها بشكل كبير منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جراء سلسلة الإجراءات القمعية والعنصرية المتصاعدة التي تفرضها قوات الاحتلال عليهم، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المستمرة، التي شملت فرض قيود على حركة تنقل الأهالي، وفرض حظر للتجوال في الليل يمتد أحيانا إلى النهار، إضافة إلى اقتحام المنازل والتنكيل المستمر بالمواطنين، ومنع عدد كبير منهم من الوصول إلى منازلهم.