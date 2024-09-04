الاحتلال يرتكب 3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة.. وعدد الشهداء يتجاوز الـ40860

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 42 شهيداً و107 إصابة.

وفي إثر ذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40861 شهيداً و94398 إصابةً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي سياق مواصلته العدوان على قطاع غزة، شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارة قرب مدرسة الشيماء في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وفق ما أكد مراسل الميادين.

كما ارتقى 6 شهداء في قصف استهدف تجمعاً لمواطنين في محيط أبراج الشيخ زايد شمالي القطاع.

وشنّ الاحتلال قصفاً مدفعياً متجدداً على محيط مفترق دولة جنوبي حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة.

ووسط القطاع، ارتقى شهيد وعدد من الجرحى من جراء قصف جوي إسرائيلي على نقطة شحن هواتف في مخيم النصيرات.

أمّا جنوبي القطاع، فشنّ الاحتلال قصفاً على مواصي رفح، وعلى شمالي غربي المدينة، ونسف مربعات سكنية في تل السلطان ومنطقة عريبة، بحسب ما أكد مراسل الميادين.

ووقعت إصابات برصاص قوات الاحتلال في منطقة دوار العلم بمواصي مدينة رفح، إضافة إلى تسجيل إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس جنوبي القطاع.

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 334 على التوالي، مرتكباً المزيد من المجازر بحق المدنيين، وسط أوضاع معيشية كارثية، إذ يعاني القطاع من شح في المواد الغذائية والأدوية والمياه الصحية، ما يؤدّي إلى انتشار الأوبئة والأمراض، كشلل الأطفال.