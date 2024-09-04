بصواريخ "الكاتيوشا".. حزب الله يستهدف "بيت هلل" ومرابض مدفعية الاحتلال في "ديشون"

وطن: استهدف حزب الله، اليوم الأربعاء، مقر قيادة "كتيبة السهل" في ثكنة "بيت هلل" ومرابض مدفعية الاحتلال في "ديشون"، بصليات من صواريخ "الكاتيوشا".

وأكد الحزب أنّ هذه العملية تأتي دعماً لغزة ورداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى اللبنانية الجنوبية والمنازل الآمنة، وخصوصاً على بلدتي عيتا الشعب والخيام.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إطلاق 65 صاروخاً من لبنان، في اتجاه إصبع الجليل، خلال الساعات الأخيرة.

وأشارت منصة إعلامية إسرائيلية إلى وقوع إصابات من جراء سقوط صاروخ في "ديشون"، قرب الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

إضافةً إلى ذلك، أكد الإعلام العبري، اندلاع حرائق في "بيت هلل"، وفي 3 مواقع في "كريات شمونة" من جراء سقوط صواريخ من لبنان، بينما أقرّت شرطة الاحتلال بوقوع أضرار في الممتلكات في "كريات شمونة".

وفي إثر القصف الصاروخي من لبنان، طُلب من المستوطنين في "كريات شمونة" وإصبع الجليل البقاء قرب الأماكن المحصنة، بحسب ما أكدت منصة إعلامية إسرائيلية.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مبنى واحتراقه في مستوطنة "كريات شمونة".

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، حيث استهدفت غارات الاحتلال بلدات قبريخا، كونين، بني حيان، عيتا الشعب وادي الحجير، وأطراف بلدتي بيت ليف وراميا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة شخصين من جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة الخيام، فجر اليوم.