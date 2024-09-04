بالفيديو| موقع حركة "حماس": يتوقف العدوان يعود الأسرى أحياء

وطن: نشر الموقع الرسمي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو جديد حول مصير أسرى الاحتلال لدى المقاومة بقطاع غزة، مؤكد أن عودة الأسرى أحياء مرهون بانتهاء العدوان.

وقالت "حماس" في رسالة لحكومة الاحتلال وعائلات الأسرى الإسرائيليين: "يتوقف العدوان يعود الأسرى أحياء، إذا استمر العدوان سيبقى مصيرهم مجهولاً".

وفي تحذير من سياسة حكومة نتنياهو وأثرها على مصير الأسرى الإسرائيليين، نشرت الحركة برسالتها المصورة "كل يوم يستمر فيه نتنياهو بالحكم قد يعني تابوتا جديداً".

وختمت حركة "حماس" رسالتها المصورة بالقول: "القرار لكم".

ومساء الأحد الماضي، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رسالة لعائلات أسرى الاحتلال والمستوطنين، مؤكدة أن "نتنياهو يصنع العشرات من رون أراد".