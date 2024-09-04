وفاة والد الأسير حمدي قرعان

رام الله - وطن: توفي صباح اليوم الاربعاء والد الأسير حمدي قرعان المحكوم بالمؤبد.

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، باسم أمينها العام ونائبه، ومنظمة فرع السجون، المناضل أحمد قرعان "أبو أيهاب" من مدينة البيرة، والد الرفيق الأسير حمدي قرعان، أحد منفذي عملية اغتيال وزير السياحة الصهيوني العنصري رحبعام زئيفي.

وتقدمت الجبهة من رفيقها الأسير حمدي قرعان ومن عموم عائلة القرعان بأحر التعازي والمواساة برحيل هذا المناضل الذي شكّل طوال حياته مثالاً للنضال والصبر والثبات، مكرساً حياته في خدمة قضايا الأسرى.