جيش الاحتلال قرر تمديد العملية العسكرية في جنين

وطن: أفاد موقع "واللا" العبري بأن جيش الاحتلال قرر تمديد عمليته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، والتي بدأها منذ 8 أيام.

وقال "واللا" انه "كان من المفترض أن ينتهي القتال في مخيم جنين أمس، لكن جيش الاحتلال قرر مواصلة القتال طالما توافرت معلومات استخباراتية" وذلك وفقا لتوجيهات وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها أنه "في حالة التصعيد سيكون هناك ولا مفر من تحويل قوات عسكرية إضافية إلى الضفة الغربية".

ووفق الموقع "هناك رأي مفاده أنه في ضوء التحذيرات المتزايدة وفي حالة حدوث تدهور أمني ستكون هناك عملية أخرى واسعة النطاق في الضفة الغربية على جدول الأعمال".

وتابع "هناك خوف على خلفية الكشف عن السيارات المفخخة و إطلاق النار في الشوارع وأنه في مثل هذه الحالة لن يكون هناك مفر من نقل قوات إضافية إلى الضفة الغربية من أجل توسيع العمليات في مخيمات اللاجئين".