بينهم السنوار وهنية.. واشنطن تصدر مذكرات "اتهام" لكبار قادة حماس

وطن: أعلنت الولايات المتحدة عن توجيه اتهامات جنائية إلى كبار قادة حركة (حماس)، لدورهم في التخطيط والدعم والتنفيذ لعملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار و5 آخرين على الأقل، التخطيط لعملية "طوفان الأقصى" الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص بحسب إحصاءات إسرائيلية، بعضهم يحمل الجنسية الأميركية.

وإثر هذا الهجوم، شن جيش بدعم أميركي عدوانا متواصلا منذ حوالي 11 شهرا على قطاع غزة، وهو العدوان الذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح ، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال. ​​​​​​

وتضم الدعوى أسماء 6 قيادات من حماس، من بينهم رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، بالإضافة إلى رئيس المكتب السابق الشهيد إسماعيل هنية، وكذلك القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف (محمد المصري)، وخالد مشعل، ومروان عيسى، وعلي بركة.

وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أن هذا الإجراء ليس سوى جزء من جهود بلاده لاستهداف كل جوانب عمليات حماس، وأنه لن يكون الأخير.