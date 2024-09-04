قوات الاحتلال تعتقل طفلين من الخضر جنوب بيت لحم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، طفلين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وافادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمود علي يوسف الكوبر (15 عاما)، وقصي بسام عمران صلاح (15 عاما) بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

في السياق، قال مصدر محلي، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العزة شمال بيت لحم، وشرع الجنود بدهم منازل وتفتيشها تعود لمواطنين من عائلات قراقع، وابو طربوش، وزبون، وعدوين.

واندلعت مواجهات اثر اقتحام المخيم، اطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت.