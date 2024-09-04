إصابات اثر قصف الاحتلال لمنزل في مدينة غزة

وطن: أصيب عدد من المواطنين، الليلة، في قصف لطائرات الاحتلال على مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال بجروح مختلفة، بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,819 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,291 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.