طوفان الأقصى في اليوم 334.. حرب الابادة مستمرة والاحتلال يواصل قصف النازحين

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ334، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدًا و67 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

وواصلت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية، قصف المنازل والشقق السكنية المأهولة، ومراكز الإيواء والمدارس، ونسف المزيد من المباني والمربعات السكنية، موقعة عشرات الشهداء والمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40819 شهيدًا و94291 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ334: