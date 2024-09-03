وزير الصحة: وصول شحنة إضافية من طعومات شلل الأطفال إلى قطاع غزة

وطن: أعلن وزير الصحة ماجد أبو رمضان، وصول ٣٥٠ ألف جرعة إضافية من طعومات شلل الأطفال إلى قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، وتم حفظها في مخزن للطعومات خصص لحملة التطعيم بالتنسيق مع "اليونيسيف".

وقال أبو رمضان، في بيان للوزارة، إن هذه الدفعة الثانية من المطاعيم التي وصلت لقطاع غزة، ليصبح عدد الجرعات الواصل في قطاع غزة نحو مليون وستمئة ألف جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم كافة الأطفال من عمر يوم وحتى ١٠ سنوات بجرعتين من المطعوم.

‏‎وأضاف إن طواقم وزارة الصحة بالتعاون مع طواقم منظمة الصحة العالمية والأونروا واليونيسيف بحملة التطعيم منذ الأحد الماضي في محافظة دير البلح وستستمر الحملة في محافظة خان يونس والمناطق المجاورة، ومحافظة غزة والشمال. ‏‎

وجدد وزير الصحة مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية بزيادة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان وتسهيل مهمة الكوادر الصحية في قطاع غزة.