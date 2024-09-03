االاحتلال يطلق النار صوب المواطنين في محيط دوار السينما وسط مدينة جنين

وطن: أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة، مساء اليوم الثلاثاء، صوب المواطنين وسط مدينة جنين.

وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال اختبأوا بين الركام وأطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين في محيط دوار السينما، وسط المدينة، كما داهموا عددا من المحال التجارية في المنطقة وفتشوها.

يذكر أن جرافات الاحتلال دمرت دوار السينما والشوارع المحيطة به بشكل كامل يوم أمس، وجرفت مداخل المحال التجارية، وذلك ضمن العدوان المتواصل على جنين ومخيمها لليوم السابع على التوالي.