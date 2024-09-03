7 شهداء بينهم طفل وإصابات في قصف للاحتلال على مدينة غزة

وطن: استشهد سبعة مواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال على مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت شقة سكنية في محيط متنزه البلدية وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين بينهم طفل.

كما استشهد مواطنان وأصيب حوالي 30 في قصف للاحتلال استهدف كلية نماء في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، فيما أصيب عدد آخر جراء استهداف مُسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية بالمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,819 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,291 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.