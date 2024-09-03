فيديو| الاسير الاسرائيلي أوري دانينو: حكومة "إسرائيل" فشلت في حمايتنا واليوم تحاول قتلنا

وطن: نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الذراع العسكري لحركة المقامة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، فيديو مُسجل لأسير إسرائيلي قُتل في رفح خلال العدوان العسكري المستمر على المدينة من قبل قوات الاحتلال.

وكشف الفيديو الذي بثته "كتائب القسام" عبر منصتها في "تيليغرام"، رسالة الأسير القتيل، أوري دانينو، والذي قُتل قبل عدة أيام خلال عملية عسكرية إسرائيلية في رفح. وقال فيها: "شعب إسرائيل لا تهملونا".

وبدأت "القسام" الفيديو بتصريح سابق للمتحدث باسم الكتائب، أبو عبيدة، أكد فيها أن "الثمن الذي سنأخذه مقابل خمسة أسرى أحياء أو عشرة هو نفس الثمن الذي كنا سنأخذه مقابل جميع الأسرى لو لم تقتلهم عمليات قصف العدو".

وعرض الفيديو صور وأسماء الأسرى الستة الذين قتلهم جيش الاحتلال واسترد جثامينهم، مؤخرًا، في مدينة رفح، والذين أكدت عدة جهات أن أسمائهم كانت مُدرجة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب والتي عرقلها نتنياهو.

وأوضح الأسير القتيل دانينو أنه اعتقل يوم 7 أكتوبر من حفلة "نوفا"، وكان في أسر حركة "حماس". منوهًا إلى أن ظروفه كانت صعبة وأنه تعرض لعدة محاولات قتل بالقصف وإطلاق النار من قبل طيران وقوات الاحتلال.

وأشار إلى أنه والأسرى الذين كانوا برفقته (قتلوا جميعًا بقصف إسرائيلي)، كانوا بدون أكل وماء وكهرباء، تزامنًا مع قصف وإطلاق نار مستمر.

وفي رسالة وجهها لحكومة الاحتلال وكابينيت الحرب، صرح: "لقد فشلتم يوم 7 أكتوبر، وفشلتم في حماية المواطنين (المستوطنين في غلاف غزة)، واليوم تُحاولون قتلنا واحدًا تلو الآخر في محاولات الإنقاذ الفاشلة والقصف الجوي".

ودعا الأسير الإسرائيلي القتيل، المستوطنين وعائلات الأسرى (الاحتلال) إلى فعل كل شيء لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة إلى بيوتهم أحياء، وعقد الصفقة".

ونبه إلى أن الوتيرة التي ينفذها نتنياهو وحكومته "لن تُبقي أحد من الأسرى على قيد الحياة".

وختمت كتائب القسام الفيديو بعبارات "صفقة تبادل حرية وحياة، ضغط عسكري فشل وموت"، بـ 3 لغات؛ عربية وعبرية وإنجليزية.