حزب الله يستهدف قوة استخبارات إسرائيلية.. ويواصل ضرب مواقع الاحتلال

وطن: واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، الثلاثاء، عملياتها مستهدفةً مواقع الاحتلال الإسرائيلي وتجمعات جنوده، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، حسبما تؤكّد المقاومة في بياناتها.

واستهدف مقاتلو حزب الله قوة استخبارات عسكرية إسرائيلية في محيط موقع "الراهب" بقذائف المدفعية، وأصابوها إصابةً مباشرةً.

وفي بيانٍ أعلنت فيه المقاومة الإسلامية عن العملية، أوضحت أنّ مقاتليها استهدفوا القوة الاستخبارية الإسرائيلية بعد متابعتها ورصدها في محيط الموقع العسكري.

وبقذائف المدفعية أيضاً، استهدف حزب الله موقع "الرادار" العسكري الإسرائيلي في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

واستهدفت المقاومة الإسلامية انتشاراً لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في محيط موقع "السمّاقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة، وأصابوه ‏إصابةً مباشرة.‏

ودمّرت المقاومة التجهيزات ‏التجسسية في مواقع "الراهب" و"الجرداح" و"العاصي" بعد "استهدافها بالأسلحة المناسبة"، مؤكدةً إصابتها إصابةً مباشرة.

وأكّدت مصادر صحفية في جنوبي لبنان إطلاق نيرانٍ ثقيلة من لبنان في اتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الغربي، فيما نقلت منصة إعلامية إسرائيلية سقوط صاروخين قرب مستوطنة "أفيفيم" شمالي فلسطين المحتلة، أديّا إلى اندلاع حريقٍ في المكان.

فيما طالب المجلس الاستطياني الإقليمي في الجليل الأعلى، شمالي فلسطين المحتلة، سكان مستوطنتي "دوفيف" و "أفيفيم" القريبتين من الحدود مع لبنان، بـ"البقاء قرب الأماكن المحصّنة وعدم التجمع".

ومع استمرار عدوان الاحتلال ضد المدن والقرى والبلدات الجنوبية، أعلنت من جهتها وزارة الصحة اللبنانية، عن إصابة مواطن لبناني برصاص قوات الاحتلال على طريق بلدة الخيام الحدودية مع فلسطين المحتلة.

وأكدت مصادر في الجنوب إغارة الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدة مركبا الحدودية، ومرتفعات جبل الريحان.

وتستمر المقاومة الإسلامية في لبنان، في فتحها جبهة الإسناد اللبنانية لقطاع غزة ومقاومته، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث نجحت في استنزاف جيش الاحتلال وضرب جنوده ومواقعه وثكناته العسكرية، وتهجير أكثر من 100 ألف مستوطن من شمال فلسطين المحتلة.

المصدر: "الميادين"