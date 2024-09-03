الإغاثة الزراعية و الإغاثة الأولية الدولية (PUI) تنهيان توزيع 1200 طرد غذائي في مدينة غزة والشمال

وطن: أنهت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" وبالتعاون مع الإغاثة الأولية الدولية (PUI) وبدعم من صندوق التمويل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة (oPt HF) توزيع 1200 طرد غذائي في مدينة غزة والشمال.

ويأتي هذا التوزيع ضمن مشروع "المساعدة الغذائية الأساسية للنازحين في مراكز الإيواء والتجمعات المضيفة المتضررة من الحرب على قطاع غزة". يهدف هذا التدخل إلى التخفيف من معاناة المواطنين في القطاع، الذين يواجهون حالياً ظروفاً صعبة بسبب الحرب الشرسة وتفاقم المشكلات المعيشية.

وتأمل "الإغاثة الزراعية" في أن تستمر هذه التدخلات الإنسانية وتتوسع لتشمل أكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة، حيث يُعتبر التضامن والتعاون المستمران من العوامل الأساسية لتخفيف معاناة الناس وتقديم الدعم في الأوقات الصعبة.

كما دعت "الإغاثة الزراعية" المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة إلى زيادة جهودهم لتلبية احتياجات سكان غزة المتزايدة.

وأكدت المؤسسة أنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والتنسيق مع الجهات الفاعلة لضمان تقديم الدعم الضروري بأسرع وقت ممكن.

والجدير بالذكر أن قطاع غزة يشهد حرباً شديدة ومتواصلة منذ عدة أشهر، مما أثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة للأسر النازحة في المنطقة.