د. غنام: أطفال ونساء غزة يواجهون كارثة إنسانية ووقف الإبادة أولوية شعبنا

وطن: بحثت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، مع عضو البرلمان الألماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي "د. دانيلا دي ريدر" الواقع الصعب الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني وخاصة النساء والأطفال مع استمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال في غزة والضفة.

وأكدت غنام، خلال استقبالها ريدر والوفد المرافق لها، في مكتبها، اليوم الثلاثاء على أن وقف الإبادة والتطهير العرقي ونتائجها الكارثية على رأس أولويات شعبنا وقيادته، مشيرة إلى أن المرأة وأطفالنا يدفعون ثمنا باهظا جراء صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدولية على جرائم الاحتلال.

وتحدثت عن الظروف الصعبة في محافظة رام الله والبيرة نتيجة هجمات المستوطنين الإرهابية ومحافظات شمال الضفة التي يتعمد الاحتلال تدمير البنى التحتية فيها من خلال تجريف الشوارع وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، وتدمير المنازل وتشريد سكانها.

واستعرضت غنام المأساة التي يواجهها الاسرى من تعذيب واغتصاب وقتل وتجويع داخل السجون، مشيرة الى أن هذه الجرائم لا مثيل لها في تاريخ البشرية وهي نتيجة طبيعية للدعم الدولي لحكومة الاحتلال.

وأشارت إلى أن شعبنا بغزة وخاصة النساء والأطفال في خيام النزوح يواجهون كارثة إنسانية وأبشع جرائم القتل والتجويع والتهجير وانتشار الامراض والحرمان من الدراسة، لافتة إلى أنه من لم يمت منهم بالقصف مات جوعاً وعطشاً ومرضاً، وكل ذلك على مرأى ومسمع من العالم والأمم المتحدة التي باتت عاجزة.

وبينت ان أطفال الشعب الفلسطيني بحاجة لوقفة إنسانية من كل احرار العالم للضغط من أجل وقف الإبادة وحماية الارواح، وتوفير أدنى مقومات الحياة الإنسانية من مأكل وملبس ومأوى، مؤكدة على ان شعبنا لن يفقد الامل وسيبقى صامداً حتى زوال الاحتلال.

وفي نهاية اللقاء أهدت غنام ريدر شالاً تراثياً فلسطينياً مطرزاً يدوياً، متمنية أن يكون لها بصمة مميزة في نقل معاناة شعبنا للبرلمان والحكومة والشعب الألماني وأحرار العالم.

بدورها عبرت ريدير عن تعاطفها مع الشعب الفلسطيني واطفاله ونسائه، مؤكدة أنها ستعمل على نقل صوت ورسالة الشعب الفلسطيني، وأنها تعمل من أجل توفير دعم للنساء والأطفال الفلسطينيين الذين يواجهون ظروفاً صعبة مع استمرار الحرب، معبرة عن رفض البرلمان الألماني لما بتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.