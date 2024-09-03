الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل ترقوميا غرب الخليل

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوابة حديدية عند مدخل بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية عند المدخل الرئيسي الذي يربط بلدة ترقوميا بالشارع الالتفافي قرب حاجز ترقوميا.

ولفت شهود عيان، إلى أن هذا المدخل يُعتبر منفذا حيويا ووحيدا للمنطقة الصناعية في ترقوميا، وسيزيد معاناة المواطنين، ويؤثر في حركة البضائع والشاحنات ذهابا وإيابا إلى الحاجز.

وتتعرض بلدة ترقوميا لجملة من الإغلاقات المتواصلة، والمتمثلة في إغلاق جسر بيت كاحل الذي يربط البلدة بمدينة الخليل، وإغلاق المدخل الرابط ببلدة إذنا والشارع الاتفافي منذ عشرة أشهر، وكذلك إغلاق المدخل الرابط بحاجز ترقوميا اليوم.