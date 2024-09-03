إصابة 4 صحفيين باستهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال في كفر دان

وطن: أصيب أربعة صحفيين، ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر دان غرب جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب مركبة مصوري وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أيمن النوباني ومحمد منصور النوباني بشكل مباشر خلال محاولتهما الوصول إلى موقع تواجد الصحفيين في قرية كفر دان، ما أدى لإصابة الزميل منصور بالرصاص في اليد، والنوباني بشظايا الرصاص في اليد.

ولاحقا، قالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها نقلت الصحفيين النوباني ومنصور، ثم صحفيين آخرين باستهداف قوات الاحتلال للصحفيين الذين يعملون على تغطية العدوان على بلدة كفر دان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت يوم أمس، مجموعة من الصحفيين، قرب دوار السينما وسط مدينة جنين بشكل مباشر، وحاولت آلياتها دعس عدد منهم.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب الصحفيين، ما أدى إلى اصابة الصحفية شذى حنايشة، ومدير الوكالة الفرنسية رونالدو بشظايا الرصاص الحي، فيما حاولت آلياتها دعس مجموعة منهم أثناء تأدية عملهم، كما هددت الطواقم الصحفية بإطلاق النار، في حال استمر وجودها في المكان.

كما اعتدت قوات الاحتلال أمس الإثنين، على مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" في رام الله، محمد أبو زيد، بالضرب، واستولت على ذاكرة كاميرته.